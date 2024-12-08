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Участники Международной парламентской конференции посетили культурную столицу Азербайджана Шушу

Участники Международной парламентской конференции посетили культурную столицу Азербайджана Шушу Участники Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", проходившей в Милли Меджлисе (парламент), посетили город-жемчужину Карабаха, культурную столицу Азербайджана Шушу.
Милли Меджлис
8 декабря 2024 г. 17:09
Участники Международной парламентской конференции посетили культурную столицу Азербайджана Шушу

Участники Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", проходившей в Милли Меджлисе (парламент), посетили город-жемчужину Карабаха, культурную столицу Азербайджана Шушу.

Как сообщает корреспондент Report, знакомство делегации с городом началось с центральной площади города, где расположены обстрелянные памятники выдающихся деятелей Азербайджана - Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал гостям об истории города, его состоянии во время оккупации и текущих строительных работах.

Было отмечено, что за почти 30-летнюю оккупацию исторические здания, мечети и памятники в Шуше подверглись армянскому вандализму. После освобождения в городе были начаты масштабные восстановительные работы. Наряду с созданием инфраструктуры, началось восстановление его исторического облика, находящихся в Шуше исторических и культурных памятников. Жители города, которые на протяжении 32 лет были вынужденными переселенцами, смогли вернуться к родному очагу. Гостям также рассказали об обстрелянных памятниках. Было отмечено, что в период оккупации армяне пытались вывезти эти статуи в Армению для переплавки. По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева бюсты были возвращены в Азербайджан и хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения памятники вернули на прежние места в Шушу. Затем делегация ознакомилась с домом Хуршидбану Натаван, территорией родника Хан гызы, крепостными стенами и домом-музеем Бюльбюля.

Делегацию сопровождали вице-спикер Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов Ахлиман Амирасланов, Самед Сеидов, Полад Бюльбюльоглу, депутат от города Ханкенди Турал Гянджалиев и другие официальные лица.

Затем делегация отправилась в Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Parlament Konfransının iştirakçıları Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada olublar

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