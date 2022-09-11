Участницы Саммита женщин-спикеров парламентов совершили визит в Самарканд

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочей поездкой в столице Узбекистана Ташкенте для участия в 14-м Саммите женщин-спикеров парламентов. Делегации, принимающие участие в саммите, прибыли в город Самарканд.
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Гости посетили обсерваторию Улугбека, мавзолей Ходжа Дониёр, мавзолей Шахи-Зинда, мавзолей Бибиханум, площадь Регистан и мавзолей Амира Теймура. Здесь членам делегаций была предоставлена подробная информация об исторических местах.
Сахиба Гафарова дала интервью узбекистанским СМИ.