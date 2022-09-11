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Участницы Саммита женщин-спикеров парламентов совершили визит в Самарканд

Участницы Саммита женщин-спикеров парламентов совершили визит в Самарканд Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочей поездкой в столице Узбекистана Ташкенте для участия в 14-м Саммите женщин-спикеров парламентов. Делегации, принимающие участие в саммите, прибыли в город Самарканд.
Милли Меджлис
11 сентября 2022 г. 11:19
Участницы Саммита женщин-спикеров парламентов совершили визит в Самарканд

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочей поездкой в столице Узбекистана Ташкенте для участия в 14-м Саммите женщин-спикеров парламентов. Делегации, принимающие участие в саммите, прибыли в город Самарканд.

Как сообщили Report в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер Сахиба Гафарова, председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева, генеральный секретарь Межпарламентского Союза Мартин Чунгонг, принимающие участие в саммите руководители парламентов и возглавляемые ими делегации ознакомились с историческими и культурными достопримечательностями Самарканда.

Гости посетили обсерваторию Улугбека, мавзолей Ходжа Дониёр, мавзолей Шахи-Зинда, мавзолей Бибиханум, площадь Регистан и мавзолей Амира Теймура. Здесь членам делегаций была предоставлена ​​подробная информация об исторических местах.

Сахиба Гафарова дала интервью узбекистанским СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQadın Parlament Sədrləri Sammitinin iştirakçıları Səmərqəndə səfər ediblər

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