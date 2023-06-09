Участие в аттестации учителей старше 60 лет будет добровольным

Участие лиц в возрасте 60 лет и старше в аттестации в государственных общеобразовательных учреждениях (в отношении учителей общего образования в других государственных образовательных учреждениях) будет добровольным.

Участие лиц в возрасте 60 лет и старше в аттестации в государственных общеобразовательных учреждениях (в отношении учителей общего образования в других государственных образовательных учреждениях) будет добровольным.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в закон "Об образовании" был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Напомним, что в настоящее время не предусмотрено участие в аттестации лиц в возрасте 60 лет и старше.

После обсуждений законопроект был принят в третьем чтении.