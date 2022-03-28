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Участники учений ”Кавказский орел" должны быть вакцинированы

Участники учений ”Кавказский орел" должны быть вакцинированы Отправляющая страна обеспечит вакцинацию личного состава, который примет участие в учениях спецназа "Кавказский орел", вакцинами, установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), до въезда в страну, где будут проходить учения.
Милли Меджлис
28 марта 2022 г. 15:31
Участники учений ”Кавказский орел должны быть вакцинированы

Отправляющая страна обеспечит вакцинацию личного состава, который примет участие в учениях спецназа "Кавказский орел", вакцинами, установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), до въезда в страну, где будут проходить учения.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте об утверждении меморандума "О взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии об учениях сил специального назначения “Кавказский орел”.

Чтобы иметь возможность осуществлять какие-либо действия в рамках меморандума о взаимопонимании, личный состав отправляющей страны должен быть годным с точки зрения здоровья. Требуется медицинская справка со стороны ESO, подтверждающая годность.

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Версия на азербайджанском языке “Qafqaz Qartalı” təlimində iştirak edəcək xüsusi təyinatlılardan peyvənd və tibbi arayış tələb olunacaq

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