О нас

Турецкий депутат: В Физули мы стали свидетелями армянского варварства

Турецкий депутат: В Физули мы стали свидетелями армянского варварства В Физули с одной стороны мы наблюдаем то, как созидает Азербайджан, а с другой - становимся свидетелями последствий армянского варварства.
Милли Меджлис
8 декабря 2024 г. 13:10
Турецкий депутат: В Физули мы стали свидетелями армянского варварства

В Физули с одной стороны мы наблюдаем то, как созидает Азербайджан, а с другой - становимся свидетелями последствий армянского варварства.

Об этом корреспонденту Report сказала турецкий депутат, руководитель парламентской группы Партии националистического движения Турции Филиз Кылыч в ходе поездки в Карабах участников Международной парламентской конференции в Карабах.

"Здесь нам открылись две разные картины. С одной стороны - руины, последствия армянского варварства, а с другой - современный Физули, который Азербайджан возрождает, прилагая титанические усилия", - сказала Ф.Кылыч.

Депутат также отметила, что она уже была в Карабахе ранее и уехала с хорошими впечатлениями.

"До этого я была в Шуше и Ханкенди с делегацией ТЮРКПА. Мы стали свидетелями величия этих городов. Мы переночевали в Шуше. Людей, вернувшихся в город, переполняло чувство радости, которую мы разделяли с ними. В глазах шушинцев и ханкендинцев, которые приходили голосовать на парламентских выборах в своих родных городах, мы увидели гордость и радость", - подчеркнула Филиз Кылыч.

Она выразила уверенность, что Азербайджан в скором времени обеспечит полное восстановление Карабаха и вернет бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish MP: 'We witnessed Armenian barbarism in Fuzuli'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: Bir yandan Azərbaycanın yaratdığının, digər tərəfdən ermənilərin dağıtdıqlarının şahidi oluruq

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi