Турецкий депутат: В Физули мы стали свидетелями армянского варварства

В Физули с одной стороны мы наблюдаем то, как созидает Азербайджан, а с другой - становимся свидетелями последствий армянского варварства.
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"Здесь нам открылись две разные картины. С одной стороны - руины, последствия армянского варварства, а с другой - современный Физули, который Азербайджан возрождает, прилагая титанические усилия", - сказала Ф.Кылыч.
Депутат также отметила, что она уже была в Карабахе ранее и уехала с хорошими впечатлениями.
"До этого я была в Шуше и Ханкенди с делегацией ТЮРКПА. Мы стали свидетелями величия этих городов. Мы переночевали в Шуше. Людей, вернувшихся в город, переполняло чувство радости, которую мы разделяли с ними. В глазах шушинцев и ханкендинцев, которые приходили голосовать на парламентских выборах в своих родных городах, мы увидели гордость и радость", - подчеркнула Филиз Кылыч.
Она выразила уверенность, что Азербайджан в скором времени обеспечит полное восстановление Карабаха и вернет бывших вынужденных переселенцев в свои дома.