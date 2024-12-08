Турецкий депутат: В Физули мы стали свидетелями армянского варварства

В Физули с одной стороны мы наблюдаем то, как созидает Азербайджан, а с другой - становимся свидетелями последствий армянского варварства.

В Физули с одной стороны мы наблюдаем то, как созидает Азербайджан, а с другой - становимся свидетелями последствий армянского варварства.

Об этом корреспонденту Report сказала турецкий депутат, руководитель парламентской группы Партии националистического движения Турции Филиз Кылыч в ходе поездки в Карабах участников Международной парламентской конференции в Карабах.

"Здесь нам открылись две разные картины. С одной стороны - руины, последствия армянского варварства, а с другой - современный Физули, который Азербайджан возрождает, прилагая титанические усилия", - сказала Ф.Кылыч.

Депутат также отметила, что она уже была в Карабахе ранее и уехала с хорошими впечатлениями.

"До этого я была в Шуше и Ханкенди с делегацией ТЮРКПА. Мы стали свидетелями величия этих городов. Мы переночевали в Шуше. Людей, вернувшихся в город, переполняло чувство радости, которую мы разделяли с ними. В глазах шушинцев и ханкендинцев, которые приходили голосовать на парламентских выборах в своих родных городах, мы увидели гордость и радость", - подчеркнула Филиз Кылыч.

Она выразила уверенность, что Азербайджан в скором времени обеспечит полное восстановление Карабаха и вернет бывших вынужденных переселенцев в свои дома.