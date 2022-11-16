Турал Гянджалиев: Принятая Сенатом Франции резолюция абсурдна

"Принятая вчера Сенатом Франции резолюция абсурдна, так как Азербайджан не может вывести свои войска со своих суверенных территорий"

"Принятая накануне Сенатом Франции резолюция абсурдна, так как Азербайджан не может вывести свои войска со своих суверенных территорий".

Как сообщает Report, об этом депутат Турал Гянджалиев заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Пусть пригласят студента-юриста из университета Сорбонна, чтобы он дал правовую оценку этой резолюции. Нам необходимо подготовить заявление по этому вопросу. Мы отвергаем и осуждаем этот антиазербайджанский документ. Мы хотим устойчивого мира в регионе. Обитатели Енисейского дворца, которые управляют внешними делами Франции и возомнили себя новым Наполеоном, должны знать, что говорить с Азербайджаном на таком языке и в такой манере недопустимо. Иначе могут столкнуться здесь с новым Ватерлоо", - сказал Т. Гянджалиев.