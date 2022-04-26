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Снижается требование к пенсионному капиталу работников, занятых на вредных работах

Снижается требование к пенсионному капиталу работников, занятых на вредных работах “В Азербайджане снижаются требования к пенсионному капиталу тех, кто работает на подземных работах, в специальных областях искусства, а также на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда”.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 17:12
Снижается требование к пенсионному капиталу работников, занятых на вредных работах

“В Азербайджане снижаются требования к пенсионному капиталу тех, кто работает на подземных работах, в специальных областях искусства, а также на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда”.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения в первом чтении закона "О трудовых пенсиях" на сегодняшнем заседании парламента.

“В статье 9.1, где закреплено право на пенсию по возрасту на льготных условиях, отменяется одно из требований к пенсионному капиталу и 25-летнему страховому стажу, снижается требование к пенсионному капиталу до 34 560 манатов (в настоящее время это 48 960 манатов для мужчин и 63 360 манатов для женщин), к ожидаемым платежным месяцам до 144 (в настоящее 204 месяцев для мужчин, 264 месяца для женщин), в результате чего увеличивается размер пенсии, предоставляется право на досрочную на 5 лет пенсию взамен 2 условий (общий стаж или стаж капитального и особого труда).

Согласно предложению, внесенному в статьи 9.1, 9.2 и 9.3, пенсионный возраст мужчин и женщин идентифицируется, исходя из философии и основных принципов права.

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Версия на азербайджанском языке Zərərli və ağır işlərdə çalışanların pensiya kapitalı tələbi aşağı endirilir

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