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Торгующих товарами в рассрочку предпринимателей освободят от предоставления информации о кредитной истории покупателя

Торгующих товарами в рассрочку предпринимателей освободят от предоставления информации о кредитной истории покупателя В Азербайджане юридические лица, занимающиеся продажей товаров в рассрочку, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, будут освобождены от обязанности по предоставлению информации о кредитных
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 15:28
Торгующих товарами в рассрочку предпринимателей освободят от предоставления информации о кредитной истории покупателя

В Азербайджане юридические лица, занимающиеся продажей товаров в рассрочку, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, будут освобождены от обязанности по предоставлению информации о кредитных историях не менее чем в одно действующее кредитное бюро.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и закон "О кредитных бюро".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект был вынесен на голосование и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

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