Торгующих товарами в рассрочку предпринимателей освободят от предоставления информации о кредитной истории покупателя

В Азербайджане юридические лица, занимающиеся продажей товаров в рассрочку, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, будут освобождены от обязанности по предоставлению информации о кредитных историях не менее чем в одно действующее кредитное бюро.
Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и закон "О кредитных бюро".
Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Законопроект был вынесен на голосование и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.