Торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы

В Азербайджане торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы.

В Азербайджане торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в Уголовный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов интернета или информационно-телекоммуникационных сетей будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Проект документа вынесен на голосование и принят в III чтении.