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Торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы

Торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы В Азербайджане торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 13:08
Торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы

В Азербайджане торговцам наркотиками через интернет грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в Уголовный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов интернета или информационно-телекоммуникационных сетей будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Проект документа вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Prison term for online drug dealing may reach 12 years in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İnternet vasitəsilə narkotik satanları 12 ilədək həbs cəzası gözləyir

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