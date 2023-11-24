О нас

Территории ряда сел Лачына, Физули и Джебраила перейдут Ходжавенду

Территории ряда сел Лачына, Физули и Джебраила перейдут Ходжавенду Территории ряда сел Лачынского, Физулинского и Джебраильского районов перейдут в состав Ходжавендского района.
Милли Меджлис
24 ноября 2023 г. 12:17
Территории ряда сел Лачына, Физули и Джебраила перейдут Ходжавенду

Территории ряда сел Лачынского, Физулинского и Джебраильского районов перейдут в состав Ходжавендского района.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачынского и Шушинского районов Азербайджанской Республики“.

В соответствии с законопроектом, села Юхары Вейсялли и Агбашлы в составе Вейсаллинского сельского административного территориального округа Физулинского района, село Юхары Мазра в составе Санджалинского сельского административного территориального округа, входящего в административно-территориальное деление Джебраильского района, и село Алыджан в составе сельского административного территориального округа Лачынского района будут упразднены и переданы в состав Ходжавендского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laçın, Füzuli və Cəbrayılın bəzi kəndləri Xocavəndin tərkibinə verilir

Другие новости из категории

Некоторые села Шушинского района переходят в административное деление Ходжалинского района
Некоторые села Шушинского района переходят в административное деление Ходжалинского района
24 ноября 2023 г. 11:51
Вносятся изменения в административно-территориальное деление ряда районов Карабахского региона Азербайджана
Вносятся изменения в административно-территориальное деление ряда районов Карабахского региона Азербайджана
24 ноября 2023 г. 11:27
Сахиба Гафарова приняла послов России и Саудовской Аравии
ФотоСахиба Гафарова приняла послов России и Саудовской Аравии
23 ноября 2023 г. 20:28
Подписан протокол о сотрудничестве между структурами парламентов Азербайджана и Турции
ФотоПодписан протокол о сотрудничестве между структурами парламентов Азербайджана и Турции
23 ноября 2023 г. 20:17
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Вносятся изменения в соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана
Вносятся изменения в соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана
23 ноября 2023 г. 11:00
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
ММ утвердил обновленный список по количеству прекурсоров для привлечения к уголовной ответственности
ФотоММ утвердил обновленный список по количеству прекурсоров для привлечения к уголовной ответственности
21 ноября 2023 г. 17:04
Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Руандой
Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Руандой
21 ноября 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi