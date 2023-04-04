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В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы

В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы Теракт в отношении Фазиля Мустафы направлен против азербайджанской государственности в целом и рассчитан на то, чтобы посеять панику среди населения или принудить государственные власти к каким-либо действиям.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 11:57
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы

Теракт в отношении Фазиля Мустафы направлен против азербайджанской государственности в целом и рассчитан на то, чтобы посеять панику среди населения или принудить государственные власти к каким-либо действиям.

Как сообщает Report, об этом депутат парламента Бахруз Магеррамов сказал во время своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Но Азербайджан - страна со стабильной ситуацией, здесь полностью обеспечены общественный порядок и безопасность. Президент Ильхам Алиев долгосрочными действиями и, наконец, 44-дневной войной создал такую геополитическую конфигурацию, что Азербайджан определяет общий ход процессов в этом регионе. И подобные террористические акты и последовавшие за ним предательские возгласы внутри страны ничего не могут изменить.

Обвиняемые в совершении теракта в отношении Фазиля Мустафы были пойманы в кратчайшие сроки. Это стало уроком для всех, в частности для выкормышей Ирана в Азербайджане", - заявил депутат.

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