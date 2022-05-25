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Таир Миркишили: Спрос вырос и предложение оказалось неспособным гибко реагировать на него

Таир Миркишили: Спрос вырос и предложение оказалось неспособным гибко реагировать на него "Государственный бюджет 2021 года - это первый бюджет послевоенного периода. В прошлом году впервые были отражены такие важные вопросы, как охрана государственных границ, осуществление восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях”.
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 14:03
Таир Миркишили: Спрос вырос и предложение оказалось неспособным гибко реагировать на него
Таир Миркишили

"Государственный бюджет 2021 года - это первый бюджет послевоенного периода. В прошлом году впервые были отражены такие важные вопросы, как охрана государственных границ, осуществление восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях”.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета при обсуждении законопроекта “Об исполнении государственного бюджета на 2021 год”.

"В 2021 году темпы роста мирового ВВП составят около 6%. Вынужденный спрос вырос, и предложение оказалось неспособным гибко реагировать на него. Это также привело к тому, что мы столкнулись с серьезной инфляцией”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Ötən il məcburi tələb artıb, təklif ona çevik reaksiya verə bilməyib"

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