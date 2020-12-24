Таир Миркишили: Наряду со спадом, в экономике наблюдаются позитивные подвижки

В 2021 году прогнозируется рост цен на нефть на 15 процентов

Завершающийся 2020 год запомнился рядом проблем. Но азербайджанский народ и государство станут единственным народом и государством в мире, который будет отмечать его как год Победы.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, спад экономики страны к концу 2020 года на 4,9 процента прогнозировался заранее: "При корректировке бюджета прошлого года цена на нефть была взята за 35 долларов, а сейчас составляет 41 доллар. В 2021 году прогнозируется рост цен на нефть на 15 процентов, таким образом, можно закладывать цену в 40 долларов. Наряду со спадом, в 2020 году в экономике наблюдаются позитивные подвижки. Это связано с сельским хозяйством, коммуникациями и другими сферами. Доля нефтяного сектора в доходах государственного бюджета 2020 года составила 58 процентов, а ненефтяного - 42 процента".

Председатель комитета отметил, что 10 лет назад доля ненефтяного сектора в бюджете составляла всего 26 процентов: "Все это результат реформ, происходящих в экономике Азербайджана".