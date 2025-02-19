Таиланд поздравил Азербайджан с успешным началом председательства в СВМДА

Таиланд поздравил Азербайджан с успешным началом председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Таиланд поздравил Азербайджан с успешным началом председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил вице-спикер парламента Таиланда Парадорн Приссананантакул на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Он также с удовлетворением отметил активную роль Азербайджана в международных организациях.

Парламентарий подчеркнул, что Таиланд стремится стать глобальным центром здравоохранения и гордится своими достижениями в этой сфере.

"У нас широкие возможности в области здравоохранения и медицины, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад на мировом уровне", - отметил он.