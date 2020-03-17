Тахир Миркишили: Наша экономика в состоянии избежать нежелательных событий

"Проводимые президентом Ильхамом Алиевым последовательные реформы рассчитаны на подготовку экономики Азербайджана к сегодняшнему и более тяжелым дням".

Как передает Report, об этом сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Тахир Миркишили.

По его словам, у азербайджанской экономики имеется достаточно возможностей: "Изменения в цене на нефть в последнее время и наличие достаточных возможностей для реагирования экономики Азербайджана на эти события позволяют говорить, что проводимые реформы дают результат в короткие сроки. Эти реформы рассчитаны на длительный срок. Полагаю, экономика Азербайджана обладает достаточными возможностями, чтобы избежать нежелательных событий, сохранить благосостояние народа и уберечь население от других процессов даже при сценарии еще большего падения цен на нефть".