Тахир Керимли: В Азербайджане кредиты должны выдаваться под 5-6% годовых

В Азербайджане предлагается резко снизить процентную ставку по банковским кредитам.

В Азербайджане предлагается резко снизить процентную ставку по банковским кредитам.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Тахир Керимли на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам парламентария, годовая процентная ставка по кредитам в азербайджанских банках должна составлять не 20%, а 5-6%: "Люди отдают все заработанное банкам. Банковские кредиты, их процентные ставки - одна из главных проблем на сегодня".

Депутат также предложил списать штрафы, наложенные азербайджанскими банками.