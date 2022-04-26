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Тахир Керимли: В Азербайджане кредиты должны выдаваться под 5-6% годовых

Тахир Керимли: В Азербайджане кредиты должны выдаваться под 5-6% годовых В Азербайджане предлагается резко снизить процентную ставку по банковским кредитам.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 11:40
Тахир Керимли: В Азербайджане кредиты должны выдаваться под 5-6% годовых

В Азербайджане предлагается резко снизить процентную ставку по банковским кредитам.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Тахир Керимли на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам парламентария, годовая процентная ставка по кредитам в азербайджанских банках должна составлять не 20%, а 5-6%: "Люди отдают все заработанное банкам. Банковские кредиты, их процентные ставки - одна из главных проблем на сегодня".

Депутат также предложил списать штрафы, наложенные азербайджанскими банками.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Kərimli: "Azərbaycanda kreditlər illik 5-6%-lə verilməlidir"

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