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Таджикистан призвал страны Азии к активному участию в форуме по ледникам в Душанбе

Таджикистан призвал страны Азии к активному участию в форуме по ледникам в Душанбе Таджикистан призывает страны Азии к активному участию в Международном форуме по защите ледников, который пройдет в Душанбе в мае этого года.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 11:52
Таджикистан призвал страны Азии к активному участию в форуме по ледникам в Душанбе

Таджикистан призывает страны Азии к активному участию в Международном форуме по защите ледников, который пройдет в Душанбе в мае этого года.

Как передает Report, об этом сказал спикер Палаты представителей парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Спикер подчеркнул, что последствия климатического кризиса, в частности глобальное повышение температуры, оказывают серьезное негативное влияние на окружающую среду, в том числе в Таджикистане.

"В Таджикистане продолжают таять ледники. На наши ледники приходится 60% водных ресурсов Центральной Азии. Поэтому необходимы масштабные усилия для защиты ледников. Мы ждем активного участия азиатских государств на предстоящем форуме в Душанбе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin mayında Düşənbədə buzlaqların mühazifəsi ilə bağlı beynəlxalq forum keçiriləcək

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