Таджикистан призвал страны Азии к активному участию в форуме по ледникам в Душанбе

Таджикистан призывает страны Азии к активному участию в Международном форуме по защите ледников, который пройдет в Душанбе в мае этого года.

Таджикистан призывает страны Азии к активному участию в Международном форуме по защите ледников, который пройдет в Душанбе в мае этого года.

Как передает Report, об этом сказал спикер Палаты представителей парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Спикер подчеркнул, что последствия климатического кризиса, в частности глобальное повышение температуры, оказывают серьезное негативное влияние на окружающую среду, в том числе в Таджикистане.

"В Таджикистане продолжают таять ледники. На наши ледники приходится 60% водных ресурсов Центральной Азии. Поэтому необходимы масштабные усилия для защиты ледников. Мы ждем активного участия азиатских государств на предстоящем форуме в Душанбе", - сказал он.