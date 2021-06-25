Суды смогут штрафовать подающих необоснованные ходатайства и жалобы адвокатов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

Как передает Report, проект изменений подготовлен в рамках мер по исполнению Указа президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой сфере" от 3 апреля 2019 года.

Согласно изменениям, в Кодекс добавлена статья 174.5. Согласно новой статье, суд может оштрафовать на 500 манатов сторону или ее представителя, или ее адвоката в случае представления откровенно необоснованного ходатайства или жалобы или явного препятствования правильному и быстрому рассмотрению и решению дела. Сумма должна определяться судом в разумном объеме с учетом конкретных фактов.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.