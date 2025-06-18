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Судебно-правовому совету предоставляются новые полномочия

Судебно-правовому совету предоставляются новые полномочия Утверждение описания и образца служебного удостоверения судей, а также предоставление этих служебных удостоверений в единой форме возлагается на Судебно-правовой совет.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 18:54
Судебно-правовому совету предоставляются новые полномочия

Утверждение описания и образца служебного удостоверения судей, а также предоставление этих служебных удостоверений в единой форме возлагается на Судебно-правовой совет.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете".

Документ был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Было отмечено, что законопроект предусматривает утверждение описания и образца служебного удостоверения судьи, а также предоставление этих служебных удостоверений в единой форме Судебно-правовым советом с учетом независимости судебной власти, а также статуса и полномочий Судебно-правового совета как органа самоуправления судебной власти.

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