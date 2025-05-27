Студенты Карабахского университета побывали в Милли Меджлисе

В преддверии Дня независимости и в рамках Года конституции и суверенитета в Милли Меджлисе Азербайджана прошла встреча со студентами Карабахского университета, обучающимися по специальности "Юриспруденция".

В преддверии Дня независимости и в рамках Года конституции и суверенитета в Милли Меджлисе Азербайджана прошла встреча со студентами Карабахского университета, обучающимися по специальности "Юриспруденция".

Как сообщает Report, встреча была посвящена теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

В ходе мероприятия участники обсудили историческое значение Конституции, роль Гейдара Алиева в становлении азербайджанской государственности, а также вклад президента Ильхама Алиева в укрепление суверенитета и территориальной целостности страны.

Ректор университета Шахин Байрамов выразил благодарность за организацию встречи, отметив символичность проведения мероприятия в парламенте в рамках Года Конституции и суверенитета.

В завершение студенты осмотрели здание парламента и сделали памятное фото.