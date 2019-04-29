Страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году были зарегистрированы 144 преступления, связанные с торговлей людьми и 35 – с незаконными действиями с документами с целью торговли людьми, обезврежено 13 преступных группировок из 28 человек, задержаны 34 человека из 51 обвиняемого".

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете за 2018 год национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.

В документе говорится, что 27 уголовных дел, связанных с торговлей людьми и принуждению к труду, были завершены, 34 обвиняемых переданы под судебную ответственность, в отношении 23 торговцев людьми вынесены обвинительные приговоры.

Из установленных 98 жертв торговли людьми 71 был подвергнут эксплуатации в Турции, 20 – России, 3 – Иране, 2 – ОАЭ, 1 – Малайзии, 1 – Азербайджане.

Были рассмотрены 6310 обращений, поступивших на "горячую линию 152", приняты законные меры, инициаторам даны необходимые разъяснения.

Отметим, что на пленарном заседании Милли Меджлиса 3 мая ежегодный отчет представит национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.