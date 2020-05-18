Страны, где граждане Азербайджана становились жертвами торговли людьми

"В минувшем году было обезврежено 4 преступные группировки из 10 человек. Из 35 объявленных в розыск 19 человек были задержаны".

Как передает Report, об этом в Милли Меджлисе во время обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми сказал начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана Ази Асланов.

По его словам, по 27 делам среди уголовных дел по торговле людьми и принуждению к труду завершено следствие, к уголовной ответственности привлечено 27 подозреваемых (5 мужчин, 22 женщины).

С учетом лиц, уголовное преследование которых завершилось в предыдущие годы, обвинительные приговоры вынесены 42 торговцам людьми. Из установленной 91 жертвы торговли людьми 89 - граждане Азербайджана, 2 иностранцы (граждане Таджикистана и Узбекистана).

Из них 54 были отвезены с целью эксплуатации в Турцию,16 - Катар, 8 - Иран, 5 - Россию, 5 - ОАЭ, 3 подверглись эксплуатации в Азербайджане.

78 потерпевших помещены в убежище МВД, 14 обеспечены работой, 45 - направлены на профкурсы, 58 человек возвращены семьям.