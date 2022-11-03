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Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года

Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года.
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 11:00
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года

Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон” О трудовых пенсиях".

В действующем законодательстве при назначении пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионный капитал в страховой части индивидуального лицевого счета в период с 2006 по 2008 годы (независимо от размера капитала), начисляется 25-летний страховой стаж до 01.01.2006, а с 2023 года - с понижением на год для каждого календарного года.

Однако, согласно предложенному изменению, срок страхового стажа предполагается продлить до 2026 года, увеличив его на 3 года.

В примечании к проекту указано, что данное изменение служит усилению социальной защиты пенсионеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiya ilə bağlı sığorta stajı daha 3 il uzadılır

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