Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше

Стало известно время очередного совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше.

Стало известно время очередного совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше.

Как сообщает Report, 29 апреля в Шуше состоится совместное заседание парламентского Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям и Комитета по правам человека.

Вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, станут известны в ближайшие дни.



Ранее 8 апреля в Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.