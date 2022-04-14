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Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше

Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше Стало известно время очередного совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше.
Милли Меджлис
14 апреля 2022 г. 15:31
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше

Стало известно время очередного совместного заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше.

Как сообщает Report, 29 апреля в Шуше состоится совместное заседание парламентского Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям и Комитета по правам человека.

Вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, станут известны в ближайшие дни.

Ранее 8 апреля в Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

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