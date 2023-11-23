Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ

27 ноября в Милли Меджлисе будет обсуждаться законопроект о создании Агдеринского района.

27 ноября в Милли Меджлисе будет обсуждаться законопроект о создании Агдеринского района.

По информации Report, законопроект будет обсуждаться в комитете парламента по региональным вопросам.

Согласно законопроекту, поселок Суговушан вновь передается в состав Агдеринского района. Кроме того, территория Агдеринского района, упраздненного в 1992 году как административно-территориальная единица и разделенного между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, организована в прежнем порядке.

Напомним, что Агдеринский район как административно-территориальная единица был упразднен в 1992 году, а его территория разделена между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, в то время поселок Суговушан также был присоединен к Тертерскому району.

7 июля 1993 года Агдеринский район был оккупирован армянами.

Отметим, что 19-20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий вооруженных сил Азербайджана Агдере вернулся под контроль Азербайджана. 15 октября президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в городе Агдере.