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Стало известно время формирования нового состава ЦИК

Стало известно время формирования нового состава ЦИК Обнародовано время обсуждения и определения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Милли Меджлисе.
Милли Меджлис
21 апреля 2021 г. 19:05
Стало известно время формирования нового состава ЦИК

Обнародовано время обсуждения и определения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, данный вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании парламента на следующей неделе.

Дата заседания пока не определена.

Из-за истечения срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия будет сформирована вновь.

Новый состав ЦИК будет сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую Партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.

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