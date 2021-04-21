Стало известно время формирования нового состава ЦИК

Обнародовано время обсуждения и определения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Милли Меджлисе.

Обнародовано время обсуждения и определения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, данный вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании парламента на следующей неделе.

Дата заседания пока не определена.

Из-за истечения срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия будет сформирована вновь.

Новый состав ЦИК будет сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую Партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.