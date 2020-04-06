​Срок полномочий главы ЦБА продлевается

Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 9 апреля.
Как сообщает Report, парламент Азербайджана обсудит следующие вопросы:
1. Отчет о деятельности Кабинета министров за 2019 год;
2. Назначение Эльмана Сирадж оглу Рустамова на должность члена правления Центрального банка Азербайджана;
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса" (II чтение);
4. Законопроект о внесении изменений во "Внутренний устав Милли Меджлиса" (II чтение);
5. Законопроект о внесении изменений в закон "О комитетах Милли Меджлиса " (II чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" (II чтение).