​Срок полномочий главы ЦБА продлевается

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Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 9 апреля.

Как сообщает Report, парламент Азербайджана обсудит следующие вопросы:

1. Отчет о деятельности Кабинета министров за 2019 год;

2. Назначение Эльмана Сирадж оглу Рустамова на должность члена правления Центрального банка Азербайджана;

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса" (II чтение);

4. Законопроект о внесении изменений во "Внутренний устав Милли Меджлиса" (II чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О комитетах Милли Меджлиса " (II чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" (II чтение).