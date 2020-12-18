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Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца

Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца Проект поправок в закон был принят в третьем чтении после обсуждений
Милли Меджлис
18 декабря 2020 г. 11:52
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении на обсуждение был вынесен проект поправок в закон "О страховании вкладов".

Как передает Report, в поправке к закону предлагается увеличить сумму компенсаций по защищенным вкладам физических лиц с 30 тыс. до 100 тыс. манатов (в иностранной валюте – в эквиваленте 100 тыс. манатов).

Это положение вступит в силу 5 апреля 2021 года.

Кроме того, предлагается страховать депозиты (с назначением суммы компенсации в размере 20 тыс. манатов) физических лиц, занимающихся частным предпринимательством.

Проект поправок в закон был принят в третьем чтении после обсуждений.

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