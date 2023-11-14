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Срок действия налоговых льгот для "Формулы-1" продлевается еще на 3 года

Срок действия налоговых льгот для "Формулы-1" продлевается еще на 3 года Срок действия налоговых льгот для проведения "Формулы-1" продлевается еще на 3 года.
Милли Меджлис
14 ноября 2023 г. 17:33
Срок действия налоговых льгот для Формулы-1 продлевается еще на 3 года

Срок действия налоговых льгот для проведения "Формулы-1" продлевается еще на 3 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к Налоговому кодексу, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, за использование авторских прав на нематериальные активы, связанные с гонками "Формулы-1" и "Формулы-2", проводимыми в Азербайджане, или за предоставление прав использования, на основании договора, заключенного с учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, доходы в виде роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту с 1 января 2018 года будут освобождены от налогов на 9 лет.

В настоящее время этот срок составляет 6 лет (с 1 января 2018 года).

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1”ə görə vergi güzəştlərinin müddəti daha 3 il uzadılır

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