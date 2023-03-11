Спикеры парламентов ряда стран проинформированы в Бахрейне о последних провокациях Армении

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Королевстве Бахрейн, на встречах с руководителями парламентов ряда стран предоставила подробную информацию о совершенных Арменией провокациях, направленных пр

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Королевстве Бахрейн, на встречах с руководителями парламентов ряда стран предоставила подробную информацию о совершенных Арменией провокациях, направленных против обеспечения мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Report , в ходе встреч С.Гафарова проинформировала собеседников о реалиях, возникших в регионе после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Было отмечено, что на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, в том числе создается современная инфраструктура, строятся новые дороги, аэропорты. До сведения парламентских делегаций было доведено, что успешно проводится работа для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

Спикер также рассказала о том, что Азербайджан сделал Армении ряд предложений в целях подписания мирного договора между двумя странами, и о провокациях Армении, направленных против обеспечения мира и безопасности в регионе.