Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии обсудили вопрос относительно комплекса "Кешикчидаг"

Председатель парламента Азербайджана Огтай Асадов в ходе встречи с делегацией во главе со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе обсудил вопрос Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", расположенного на границе двух стран.

Как сообщает Report, О.Асадов сказал, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами и никто не может внести раздор между народами двух стран: "Создана комиссия с участием двух стран. Второе заседание комиссии состоится в Тбилиси в конце июня. Мы уверены, что комиссия сделает все возможное для урегулирования этого вопроса на должном уровне. Я уверен, что никто не сможет сломить дружбу между народами Азербайджана и Грузии".

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вопрос делимитации и демаркации границы должен решаться в рамках формата комиссии: "Комиссия согласовала две трети вопроса делимитации и демаркации госграниц, другая часть будет решаться на основе принципов дружбы. Наши отношения основаны на дружбе, взаимном уважении. Наша цель - дальнейшее развитие отношений. Мы придаем большое значение развитию отношений между народами".