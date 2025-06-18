Спикера Милли Меджлиса Азербайджана пригласили с визитом в Болгарию

Председатель Народного собрания Болгарии пригласила спикера Милли Меджлиса Азербайджана нанести посетить страну

Председатель Народного собрания Болгарии Наталия Киселова пригласила спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову посетить с официальным визитом Болгарию.

Как передает Report со ссылкой на парламент Болгарии, данный вопрос обсуждался на встрече Гафаровой и Киселовой, состоявшейся накануне в Баку.

В ходе переговоров Наталия Киселова подчеркнула, что София намерена и впредь прилагать усилия для укрепления роли Болгарии как важного регионального хаба по распределению природного газа из Азербайджана и других источников: "Уверены, что развитие этого сотрудничества принесет значительные выгоды обеим странам".

Киселова также указала на важность углубления транспортно-логистического взаимодействия, особо выделив стратегическое значение Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Среднего коридора).