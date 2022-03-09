Спикер встретилась с торговым представителем премьер-министра Великобритании в Азербайджане

9 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с торговым представителем премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессой Эммой Николсон.

9 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с торговым представителем премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессой Эммой Николсон.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Подчеркнув позитивную роль парламентов в развитии связей между нашими странами, Сахиба Гафарова отметила, что между членами наших высших законодательных органов существуют добрые отношения, которые проявляются в сотрудничестве между парламентами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В парламентах обеих стран успешно действуют рабочие группы.

Торговый представитель премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон также отметила высокий уровень отношений между нашими странами и рассказала о достижениях, достигнутых в двусторонних отношениях за 30 лет.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, образовательной, культурной и других сферах.