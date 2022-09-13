Спикер ВНСТ выразил соболезнования азербайджанскому народу

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сабибе Гафаровой.

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.

Как сообщили Report в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, во время телефонного разговора председатель ВНСТ интересовался совершенными 13 сентября провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского, Лачынского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана. Шентоп от себя и от имени депутатов ВНСТ выразил Сахибе Гафаровой и азербайджанскому народу соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих при отражении армянской провокации.

Председатель Милли Меджлиса С.Гафарова обстоятельно информировала коллегу о провокации Армении, поблагодарила Мустафу Шентопа и членов ВНСТ за соболезнования и отметила, что наш народ всегда чувствует братскую поддержку Турции.