Спикер ВНСТ выразил соболезнования азербайджанскому народу

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.
Как сообщили Report в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, во время телефонного разговора председатель ВНСТ интересовался совершенными 13 сентября провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского, Лачынского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана. Шентоп от себя и от имени депутатов ВНСТ выразил Сахибе Гафаровой и азербайджанскому народу соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих при отражении армянской провокации.
Председатель Милли Меджлиса С.Гафарова обстоятельно информировала коллегу о провокации Армении, поблагодарила Мустафу Шентопа и членов ВНСТ за соболезнования и отметила, что наш народ всегда чувствует братскую поддержку Турции.