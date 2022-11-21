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Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности

Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы, в том числе женщины и детей, подвергаются опасности.
Милли Меджлис
21 ноября 2022 г. 21:00
Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности

Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы, в том числе женщины и детей, подвергаются опасности.

Как сообщает Report, об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Королевстве Камбоджа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече женщин-парламентариев Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН.

С.Гафарова проинформировала женщин-парламентариев о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Она сказала, что семьи бывших вынужденных переселенцев уже начали возвращаться в свои дома. Однако большое количество мин, установленных Арменией на этих территориях, является серьезным препятствием для этого процесса.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что этот вопрос должен оставаться в центре внимания глобальной повестки дня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri: "Məcburi köçkün düşmüş 1 milyona yaxın soydaşımızın 52 faizi qadınlardır"

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