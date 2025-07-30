Спикер: Успешная реализация ЦУР зависит от комплексного подхода как на национальном, так и на международном уровне

Спикер: Успешная реализация ЦУР зависит от комплексного подхода как на национальном, так и на международном уровне

Серьезные опасения по поводу успешной реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) все еще сохраняются. Прошлый опыт показывает, что необходим комплексный подход как на национальном, так и на международном уровне.

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Серьезные опасения по поводу успешной реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) все еще сохраняются. Опыт прошлых лет показывает, что необходим комплексный подход как на национальном, так и на международном уровне. Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе панельной дискуссии в рамках VI Всемирной конференции спикеров парламентов. Она отметила, что Азербайджан придает большое значение повестке в области устойчивого развития на период до 2030 года и достиг значительного прогресса в ее реализации: "Уже представлено четыре Добровольных национальных отчета Политическому форуму высокого уровня ООН. Наше правительство согласовало более 50 государственных программ, национальных планов развития и стратегий с Целями устойчивого развития. Восстановление освобожденных Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджана, а также реализация программы "Великое возвращение", предусматривающей возвращение бывших вынужденных переселенцев на родину, вносит важный вклад в успешную реализацию ЦУР. Наряду с проводимыми восстановительными работами, на этих территориях сегодня уже проживают, работают и получают образование более 50 тысяч человек". Председатель отметила, что своевременная и эффективная реализация повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года также зависит от объединения усилий и взаимной поддержки между странами. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram