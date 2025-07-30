О нас

Спикер: Успешная реализация ЦУР зависит от комплексного подхода как на национальном, так и на международном уровне

Спикер: Успешная реализация ЦУР зависит от комплексного подхода как на национальном, так и на международном уровне Серьезные опасения по поводу успешной реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) все еще сохраняются. Прошлый опыт показывает, что необходим комплексный подход как на национальном, так и на международном уровне.
Милли Меджлис
30 июля 2025 г. 18:12
Спикер: Успешная реализация ЦУР зависит от комплексного подхода как на национальном, так и на международном уровне

Серьезные опасения по поводу успешной реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) все еще сохраняются. Опыт прошлых лет показывает, что необходим комплексный подход как на национальном, так и на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе панельной дискуссии в рамках VI Всемирной конференции спикеров парламентов.

Она отметила, что Азербайджан придает большое значение повестке в области устойчивого развития на период до 2030 года и достиг значительного прогресса в ее реализации:

"Уже представлено четыре Добровольных национальных отчета Политическому форуму высокого уровня ООН. Наше правительство согласовало более 50 государственных программ, национальных планов развития и стратегий с Целями устойчивого развития.

Восстановление освобожденных Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджана, а также реализация программы "Великое возвращение", предусматривающей возвращение бывших вынужденных переселенцев на родину, вносит важный вклад в успешную реализацию ЦУР. Наряду с проводимыми восстановительными работами, на этих территориях сегодня уже проживают, работают и получают образование более 50 тысяч человек".

Председатель отметила, что своевременная и эффективная реализация повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года также зависит от объединения усилий и взаимной поддержки между странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSpiker: DİM-lərin uğurla həyata keçirilməsi həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə hərtərəfli yanaşmadan asılıdır

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi