Спикер Сената: успехи и развитие Азербайджана радуют народ Египта

Успехи и развитие Азербайджана радуют народ Египта.

Успехи и развитие Азербайджана радуют народ Египта.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, об этом заявил председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек на встрече с находящимся с визитом в этой стране вице-спикером Милли Меджлиса, председателем Комитета молодежи и спорта Адилем Алиевым.

В ходе встречи А.Алиев рассказал о проведении в этом году различных мероприятий внутри страны и за рубежом в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева и высоко оценил организацию в египетской столице Каире международных соревнований по кикбоксингу, посвященных памяти великого лидера.

Рассказав о неоценимой роли и исключительных заслугах основателя современного и независимого Азербайджанского государства великого лидера Гейдара Алиева в спасении и укреплении независимости и суверенитета Азербайджана, вице-спикер отметил, что наше государство под руководством президента Ильхама Алиева, который достойно продолжает политику и продвигает идеи Гейдара Алиева, превратилась в одну из передовых на глобальном уровне стран.

Вице-спикер проинформировал председателя Сената Египта о реалиях послевоенного периода в регионе, о масштабных работах по благоустройству и строительству, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева на азербайджанских территориях, освобожденных от 30-летней оккупации Армении. Было отмечено, что процесс возвращения в свои дома граждан Азербайджана, которые более 30 лет жили как вынужденные переселенцы, уже начался.

Абдель Вахаб Абдель Разек сказал, что успехи и развитие Азербайджана радуют братский народ Египта. Он выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами и дальше будут развиваться, а межпарламентские отношения и впредь будут способствовать этой дружбе. Председатель Сената отметил, что Азербайджан успешно руководил Движением неприсоединения и внес большой вклад в деятельность организации за этот период.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями касательно развития межпарламентского сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.