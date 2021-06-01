Спикер Сахиба Гафарова примет участие в конференции в ходе визита в Пакистан

Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, 31 мая прибыла в Исламскую Республику Пакистан.

Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, 31 мая прибыла в Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в аэропорту "Нур Хан" азербайджанскую делегацию встретили заместитель председателя Сената Пакистана Мирза Мухаммад Африди, член Национальной ассамблеи, председатель Союза женщин-парламентариев Шандана Гульзар Хан, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде и другие официальные лица.

Сегодня наша делегация примет участие во второй генеральной конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества.