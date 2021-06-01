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Спикер Сахиба Гафарова примет участие в конференции в ходе визита в Пакистан

Спикер Сахиба Гафарова примет участие в конференции в ходе визита в Пакистан Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, 31 мая прибыла в Исламскую Республику Пакистан.
Милли Меджлис
1 июня 2021 г. 11:23
Спикер Сахиба Гафарова примет участие в конференции в ходе визита в Пакистан
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Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, 31 мая прибыла в Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в аэропорту "Нур Хан" азербайджанскую делегацию встретили заместитель председателя Сената Пакистана Мирза Мухаммад Африди, член Национальной ассамблеи, председатель Союза женщин-парламентариев Шандана Гульзар Хан, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде и другие официальные лица.

Сегодня наша делегация примет участие во второй генеральной конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Pakistanda konfransa qatılacaq

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