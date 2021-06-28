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Спикер Сахиба Гафарова отправится с официальным визитом в Венгрию

Спикер Сахиба Гафарова отправится с официальным визитом в Венгрию Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 28 июня до 1 июля будет находиться с официальным визитом в Будапеште (Венгрия).
Милли Меджлис
28 июня 2021 г. 10:14
Спикер Сахиба Гафарова отправится с официальным визитом в Венгрию
Сахиба Гафарова

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 28 июня до 1 июля будет находиться с официальным визитом в Будапеште (Венгрия).

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации вошли первый вице-спикер, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли, председатель комитета Зияфет Аскеров, депутаты Кямиля Алиева, Эльман Насиров, Асим Моллазаде, руководитель аппарата Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита запланирован ряд встреч спикера Милли Меджлиса с премьер-министром страны, председателем Национальной ассамблеи и членами межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном. На встречах будут обсуждаться текущее состояние межпарламентских связей, направления будущего сотрудничества и расширение сотрудничества в других сферах.

Спикер Милли Меджлиса посетит будапештское представительство Тюркского совета, Дипломатическую академию, выступит с докладом перед участниками мероприятия.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova pays official visit to Hungary
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Macarıstana rəsmi səfərə gedib

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