Спикер Сахиба Гафарова отправится с официальным визитом в Венгрию

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 28 июня до 1 июля будет находиться с официальным визитом в Будапеште (Венгрия).

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 28 июня до 1 июля будет находиться с официальным визитом в Будапеште (Венгрия).

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации вошли первый вице-спикер, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли, председатель комитета Зияфет Аскеров, депутаты Кямиля Алиева, Эльман Насиров, Асим Моллазаде, руководитель аппарата Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита запланирован ряд встреч спикера Милли Меджлиса с премьер-министром страны, председателем Национальной ассамблеи и членами межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном. На встречах будут обсуждаться текущее состояние межпарламентских связей, направления будущего сотрудничества и расширение сотрудничества в других сферах.

Спикер Милли Меджлиса посетит будапештское представительство Тюркского совета, Дипломатическую академию, выступит с докладом перед участниками мероприятия.