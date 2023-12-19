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Спикер: Решение ПЕА о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева отражает желание народа

Спикер: Решение ПЕА о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева отражает желание народа Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поприветствовала решение партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах.
Милли Меджлис
19 декабря 2023 г. 11:24
Спикер: Решение ПЕА о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева отражает желание народа

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поприветствовала решение партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом спикер сказала на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, данное решение ПЕА также отражает желание азербайджанского народа.

Гафарова отметила, что сегодня Азербайджан стал самой динамично развивающейся страной в мире.

"Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю", - сказала Гафарова.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления ПЕА было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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Версия на английском языке Speaker: Decision of New Azerbaijan Party to nominate Ilham Aliyev for president reflects people's will
Версия на азербайджанском языке Spiker: "YAP-ın İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi ilə bağlı qərarı xalqımızın arzu və istəyini ifadə edir"

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