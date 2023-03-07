Спикер ММ: Провокация Армении показывает необходимость безоговорочного выполнения трехстороннего заявления

Очередная провокация, совершенная армянской стороной 5 марта, еще раз свидетельствует о необходимости полного и безоговорочного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного руководителями Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 год

Очередная провокация, совершенная армянской стороной 5 марта, еще раз свидетельствует о необходимости полного и безоговорочного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила во время выступления на пленарном заседании парламента 7 марта.

”Да упокоит Всевышний души наших шехидов, погибших во время провокации, желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавила спикер.