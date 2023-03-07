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Спикер ММ: Провокация Армении показывает необходимость безоговорочного выполнения трехстороннего заявления

Спикер ММ: Провокация Армении показывает необходимость безоговорочного выполнения трехстороннего заявления Очередная провокация, совершенная армянской стороной 5 марта, еще раз свидетельствует о необходимости полного и безоговорочного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного руководителями Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 год
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 12:02
Спикер ММ: Провокация Армении показывает необходимость безоговорочного выполнения трехстороннего заявления

Очередная провокация, совершенная армянской стороной 5 марта, еще раз свидетельствует о необходимости полного и безоговорочного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила во время выступления на пленарном заседании парламента 7 марта.

”Да упокоит Всевышний души наших шехидов, погибших во время провокации, желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавила спикер.

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Версия на английском языке Speaker: Armenia's provocation once again shows necessity of unconditional implementation of tripartite statement
Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Ermənistanın təxribatı üçtərəfli bəyanatın qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsi zərurətini bir daha göstərir"

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