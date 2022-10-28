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Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана

Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана "Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджана".
Милли Меджлис
28 октября 2022 г. 21:26
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана

"Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, отвечая на ложные заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес Азербайджана на 54-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств в Самарканде.

"Они будут иметь те же права, что и азербайджанские граждане. Могут быть уверены в том, что их жизнь станет во много раз лучше после интеграции в азербайджанское общество", - сказала С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: "Qarabağın erməni əhalisinin hüquqları Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq təmin ediləcək"

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