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Спикер: Послание миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои земли

Спикер: Послание миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои земли "Послание, адресованное миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои исконные земли. Встреча глав государств Турции и Азербайджана и закладка фундаментов важных проектов в очередной раз продемонстрировали, что братска
Милли Меджлис
21 октября 2022 г. 12:14
Спикер: Послание миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои земли

"Послание, адресованное миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои исконные земли. Встреча глав государств Турции и Азербайджана и закладка фундаментов важных проектов в очередной раз продемонстрировали, что братская страна как оказывала прежде политическую поддержку Азербайджану, так и сегодня находится рядом во всех вопросах".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента 21 октября.

Она отметил, что своими совместными усилиями Азербайджан и Турция настойчиво реализуют проекты, которые изменят политическую картину региона: "Карабах и Восточный Зангезур будут процветать. Все проводимые строительные работы направлены именно на это".

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Версия на английском языке Message given to world from Zangilan and Jabrayil - Azerbaijan has returned to its ancient lands forever
Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Zəngilandan, Cəbrayıldan dünyaya verilən mesaj ondan ibarət idi ki, öz əzəli torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq"

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