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Спикер парламента встретилась с послом Румынии в Азербайджане

Спикер парламента встретилась с послом Румынии в Азербайджане 17 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Румынии в Азербайджане Василе Соаре.
Милли Меджлис
17 декабря 2021 г. 14:56
Спикер парламента встретилась с послом Румынии в Азербайджане

17 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Румынии в Азербайджане Василе Соаре.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя гостя, спикер пожелала ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что за прошедшие годы отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства, что положительно сказалось и на межпарламентском сотрудничестве. В законодательных органах обеих стран успешно действуют группы дружбы. В то же время наши парламентарии плодотворно сотрудничают и в рамках международных организаций.

Проинформировав посла о ситуации, сложившейся в регионе после победы Азербайджана в Отечественной войне, председатель Милли Меджлиса отметила, что в настоящее время Азербайджанское государство проводит широкомасштабные строительные и созидательные работы в городах и районах, которые были полностью разрушены в период оккупации Арменией. Сахиба Гафарова также проинформировала посла о работах по очистке территорий от мин, гибели военных и гражданских лиц в результате подрыва на минах, установленных армянами, деятельности Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Василе Соаре отметил, что Румыния придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, соединяющим Восток с Западом.

Дипломат отметил, что Азербайджан и Румыния являются дружественными странами, и он приложит усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами в различных направлениях.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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