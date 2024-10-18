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Спикер парламента: Политика Ильхама Алиева укрепила позиции Азербайджана на международной арене

Спикер парламента: Политика Ильхама Алиева укрепила позиции Азербайджана на международной арене 11:11
Милли Меджлис
18 октября 2024 г. 11:39
Спикер парламента: Политика Ильхама Алиева укрепила позиции Азербайджана на международной арене

Проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политика укрепила позиции страны на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, освобождение исконных земель Азербайджана от 30-летней оккупации Армении, восстановление территориальной целостности и суверенитета под руководством главы государства стало "историческим событием".

"Азербайджан превратился в лидера на Южном Кавказе, государство, имеющее голос в глобальной геополитике", - сказала Гафарова.

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Версия на английском языке Parliament speaker: Ilham Aliyev's policy strengthened Azerbaijan's position in international arena
Версия на азербайджанском языке MM sədri: Prezident İlham Əliyevin siyasəti Azərbaycanı zirvələrə yüksəldib

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