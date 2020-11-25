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Спикер парламента поделилась публикацией в связи с освобождением Кельбаджара

Спикер парламента поделилась публикацией в связи с освобождением Кельбаджара "Сегодня доблестная Азербайджанская Армия вошла в город Кельбаджар, который с 1993-го года находился под оккупацией армян"
Милли Меджлис
25 ноября 2020 г. 11:43
Спикер парламента поделилась публикацией в связи с освобождением Кельбаджара
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Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась публикацией на странице в Facebook в связи с освобождением Кельбаджара.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Сегодня доблестная Азербайджанская Армия вошла в город Кельбаджар, который с 1993-го года находился под оккупацией армян. Таким образом, Азербайджанская Республика исполнила еще один документ Совбеза ООН – 822 резолюцию, которая не исполнялась более 27 лет. Да здравствует Верховный главнокомандующий, да здравствует наша доблестная Армия! Поздравляю весь азербайджанский народ. Карабах – это Азербайджан!"

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Версия на азербайджанском языке Parlament sədrindən Kəlbəcər açıqlaması

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