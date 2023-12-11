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Спикер парламента Грузии назвал историческими предстоящие президентские выборы в Азербайджане

Спикер парламента Грузии назвал историческими предстоящие президентские выборы в Азербайджане Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили.
Милли Меджлис
11 декабря 2023 г. 17:31
Спикер парламента Грузии назвал историческими предстоящие президентские выборы в Азербайджане

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Гафарова отметила, что за прошедшие годы отношения между Грузией и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства. Визиты на высшем уровне играют важную роль в развитии двусторонних отношений, сказала она.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций, а также постоянной взаимной поддержкой в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в свою очередь выразил благодарность за приглашение посетить Азербайджан и поделился впечатлениями от состоявшейся сегодня встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Папуашвили назвал предстоящие в феврале президентские выборы в Азербайджане историческими, и отметил, что эти выборы имеют большое значение для страны. Он также подчеркнул, что Грузия выступает за скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, составляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan parlamentinin sədri: "2024-cü ilin fevralında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini tarixi seçkilər olacaq"

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