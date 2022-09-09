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Спикер парламента Азербайджана встретилась с президентом Узбекистана

Спикер парламента Азербайджана встретилась с президентом Узбекистана Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане, встретилась с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.
Милли Меджлис
9 сентября 2022 г. 11:54
Спикер парламента Азербайджана встретилась с президентом Узбекистана

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане, встретилась с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

На встрече был отмечен высокий уровень отношений между странами, подчеркнута особая роль президентов обеих стран в развитии отношений.

В ходе разговора были отмечены эффективные результаты исторического визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в июне этого года, подчеркнуто, что этот визит представляет собой новый этап в дальнейшем развитии отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker meets with Kyrgyz President 
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb

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