Спикер парламента Азербайджана встретилась с президентом Узбекистана

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане, встретилась с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане, встретилась с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

На встрече был отмечен высокий уровень отношений между странами, подчеркнута особая роль президентов обеих стран в развитии отношений.

В ходе разговора были отмечены эффективные результаты исторического визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в июне этого года, подчеркнуто, что этот визит представляет собой новый этап в дальнейшем развитии отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.