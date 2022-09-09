Спикер парламента Азербайджана встретилась с президентом Узбекистана

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане, встретилась с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.
На встрече был отмечен высокий уровень отношений между странами, подчеркнута особая роль президентов обеих стран в развитии отношений.
В ходе разговора были отмечены эффективные результаты исторического визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в июне этого года, подчеркнуто, что этот визит представляет собой новый этап в дальнейшем развитии отношений.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил роль межпарламентского сотрудничества в развитии отношений между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в этом направлении.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.