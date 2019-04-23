Спикер парламента Азербайджана: Соглашение c Евросоюзом будет подписано 13 мая

"Новое соглашение Азербайджан-Европейский союз планируется подписать 13 мая".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов на пленарном заседании.

По его словам, больше всего подписанию соглашения мешают армяне: "Территория Нагорного Карабаха была упомянута как территория Азербайджана в проекте соглашения, это значит, что мы добились успеха. Есть технические проблемы, которые решаются. Армяне пытаются помешать этому соглашению. Соглашение было разработано на высоком уровне, и, как ожидается, будет подписано 13 мая этого года. Это будет во благо азербайджанского народа".