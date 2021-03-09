Спикер парламента Азербайджана об улучшении обеспечения военнослужащих

"Решение проблем военнослужащих и впредь будет находиться в центре внимания нашего государства"

"Вопрос укрепления армии в Азербайджане находится в постоянном центре внимания руководства страны. Достижения нашей славной армии были высоко оценены и на заседании Милли Меджлиса".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, улучшение обеспечения военнослужащих является одним из основных направлений социальной политики, проводимой в стране:

"Недавно были сделаны срочные надбавки к зарплатам военнослужащих. Это решение было принято в результате трудоемкого процесса. Решение проблем военнослужащих и впредь будет находиться в центре внимания нашего государства".